28 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» взять верх над «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
На четвёртой минуте матча Райан О'Райлли открыл счёт голам. Через минуту в его активе был уже дубль. На восьмой минуте забил Джон Таварес, а О'Райлли отдал голевой пас, заработав третье очко. На 13-й минуте отличился Майкл Бантинг.
На 35-й минуте забил и Вильям Нюландер. Но на 46-й минуте Джек Куинн отыграл одну шайбу. Спустя три минуты за хозяев забил и Алекс Так. На 57-й минуте отличился Джефф Скиннер. На последней минуте игры О'Райлли оформил хет-трик.
Российский голкипер гостей Илья Самсонов совершил 28 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 О'Райлли (Марнер, Таварес) – 03:51 (5x5) 0:2 О'Райлли (Марнер, Таварес) – 04:28 (5x5) 0:3 Таварес (О'Райлли, Марнер) – 07:14 (5x5) 0:4 Бантинг (Райлли, Нюландер) – 12:09 (5x5) 0:5 Нюландер (Таварес, Марнер) – 34:36 (5x4) 1:5 Куинн (Миттельштадт) – 45:12 (5x5) 2:5 Так (Томпсон, Йокихарью) – 48:01 (5x5) 3:5 Скиннер (Далин, Так) – 56:29 (5x5) 3:6 О'Райлли (Марнер) – 58:50 (en)
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