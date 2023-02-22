28 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» взять верх над «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

На четвёртой минуте матча Райан О'Райлли открыл счёт голам. Через минуту в его активе был уже дубль. На восьмой минуте забил Джон Таварес, а О'Райлли отдал голевой пас, заработав третье очко. На 13-й минуте отличился Майкл Бантинг.

На 35-й минуте забил и Вильям Нюландер. Но на 46-й минуте Джек Куинн отыграл одну шайбу. Спустя три минуты за хозяев забил и Алекс Так. На 57-й минуте отличился Джефф Скиннер. На последней минуте игры О'Райлли оформил хет-трик.

Российский голкипер гостей Илья Самсонов совершил 28 сейвов.