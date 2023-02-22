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Голевой пас Кирилла Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Лос-Анджелес»

Голевой пас Кирилла Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Лос-Анджелес»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилоась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде голов забито не было. Но на 21-й минуте Райан Хартман открыл счёт. Ему ассистировали российский нападающий Кирилл Капризов и Джейкоб Мидлтон. На 56-й минуте Хартман оформил дубль. А на последней минуте игры Анже Копитар отыграл один гол. Шон Дурзи и Адриан Кемпе ассистировали ему.

Капризов в текущем сезоне сыграл 57 матчей, в которых забросил 33 шайбы и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 66 очков с «нулевым» показателем полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2023, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хартман (Капризов, Миддлтон) – 20:13 (5x5)   2:0 Хартман – 55:12 (5x5)   2:1 Копитар (Дурзи, Кемпе) – 59:39 (6x5)
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