Голевой пас Кирилла Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Лос-Анджелес»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилоась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде голов забито не было. Но на 21-й минуте Райан Хартман открыл счёт. Ему ассистировали российский нападающий Кирилл Капризов и Джейкоб Мидлтон. На 56-й минуте Хартман оформил дубль. А на последней минуте игры Анже Копитар отыграл один гол. Шон Дурзи и Адриан Кемпе ассистировали ему.

Капризов в текущем сезоне сыграл 57 матчей, в которых забросил 33 шайбы и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 66 очков с «нулевым» показателем полезности.