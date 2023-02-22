Голевой пас Кирилла Капризова помог «Миннесоте» переиграть «Лос-Анджелес»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилоась победой хозяев со счётом 2:1.
В первом периоде голов забито не было. Но на 21-й минуте Райан Хартман открыл счёт. Ему ассистировали российский нападающий Кирилл Капризов и Джейкоб Мидлтон. На 56-й минуте Хартман оформил дубль. А на последней минуте игры Анже Копитар отыграл один гол. Шон Дурзи и Адриан Кемпе ассистировали ему.
Капризов в текущем сезоне сыграл 57 матчей, в которых забросил 33 шайбы и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 66 очков с «нулевым» показателем полезности.
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