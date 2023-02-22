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«Нэшвилл» переиграл «Ванкувер», у Андрея Кузьменко дубль

«Нэшвилл» переиграл «Ванкувер», у Андрея Кузьменко дубль
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.

На пятой минуте матча Коул Смит открыл счёт голам. Колтон Сиссонс и Жереми Лозон ассистировали ему. На 28-й минуте Филип Томасино удвоил преимущество хозяев. Юусо Пярссинен отдал ему голевой пас.

На 33-й минуте российский нападающий Андрей Кузьменко отыграл один гол. Итак Бир и Куинн Хьюз ассистировали ему. На 40-й минуте Шелдон Дрис после передач Брока Бёзера и Конора Гарланда сравнял счёт. Но не прошло и минуты и Нино Нидеррайтер вывел хозяев вновь вперёд. Томми Новак и Роман Йози отметились голевыми передачами.

На 48-й минуте Микаэль Гранлунд забил за хозяев с передач Коди Гласса и Юусо Пярссинена. Нв 59-й минуте за гостей отличился Конор Гарланд. Хьюз и Элиас Петтерссон стали авторами голевых пасов. На последней минуте игры забил вновь Кузьменко с передач Джей Ти Миллера и Энтони Бовиллье.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Кузьменко свой буллит не реализовал.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2023, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Смит (Сиссонс, Лозон) – 04:38 (5x5)   2:0 Томасино (Пярссинен) – 27:57 (5x4)   2:1 Кузьменко (Бир, Хьюз) – 32:47 (5x5)   2:2 Дрис (Бёзер, Гарланд) – 39:38 (5x4)   3:2 Нидеррайтер (Новак, Йози) – 39:50 (5x5)   4:2 Гранлунд (Гласс, Пярссинен) – 47:44 (5x5)   4:3 Гарланд (Хьюз, Петтерссон) – 58:54 (6x5)   4:4 Кузьменко (Миллер, Бовиллье) – 59:44 (6x5)   5:4 Дюшейн – 65:00
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