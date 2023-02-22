«Нэшвилл» переиграл «Ванкувер», у Андрея Кузьменко дубль

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов.
На пятой минуте матча Коул Смит открыл счёт голам. Колтон Сиссонс и Жереми Лозон ассистировали ему. На 28-й минуте Филип Томасино удвоил преимущество хозяев. Юусо Пярссинен отдал ему голевой пас.
На 33-й минуте российский нападающий Андрей Кузьменко отыграл один гол. Итак Бир и Куинн Хьюз ассистировали ему. На 40-й минуте Шелдон Дрис после передач Брока Бёзера и Конора Гарланда сравнял счёт. Но не прошло и минуты и Нино Нидеррайтер вывел хозяев вновь вперёд. Томми Новак и Роман Йози отметились голевыми передачами.
На 48-й минуте Микаэль Гранлунд забил за хозяев с передач Коди Гласса и Юусо Пярссинена. Нв 59-й минуте за гостей отличился Конор Гарланд. Хьюз и Элиас Петтерссон стали авторами голевых пасов. На последней минуте игры забил вновь Кузьменко с передач Джей Ти Миллера и Энтони Бовиллье.
В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева. Кузьменко свой буллит не реализовал.
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