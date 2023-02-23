«Вегас» обменял обладателя второго самого дорогого контракта лиги. Он не играл с 2021 года

«Вегас Голден Найтс» обменял канадского защитника Ши Уэбера в «Аризону Койотс» на защитника Дайсина Мэйо, сообщает официальный сайт клуба. Помимо Уэбера, «Койотс» получили пик в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года.

Ши Уэбер полностью пропускает уже второй сезон Национальной хоккейной лиги из-за травм. Его 14-летний контракт на общую сумму в $ 110 млн ($ 7,8 млн в год) истекает в 2026 году.

При этом контракт Уэбера является вторым в рейтинге самых дорогих соглашений лиги. Он уступает только 13-летнему контракту Александра Овечкина на $ 124 млн.

Что касается Мэйо, то он в нынешнем сезоне принял участие в 67 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 12 (4+8) очков. Мэйо был выбран «Койотс» в пятом раунде драфта НХЛ 2014 года под 133 номером.