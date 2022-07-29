Контракт Овечкина — мощнейший за всю историю НХЛ. Таких сделок уже никогда не будет

Известный факт, что хоккейные журналисты в Северной Америке обожают составлять различные рейтинги, и особенно это желание обостряется в межсезонье, когда наступает событийный вакуум. В это время в СМИ скрупулёзно разбирают хоккеистов, их игру, их контракты, стремясь прийти к какой-то более-менее объективной градации.

Но вот журналист Bleacher Report Давид Кэньон составил рейтинг, в котором априори не может быть субъективности — топ самых дорогих контрактов НХЛ. Это список самых тяжёлых по общей сумме договоров между клубом и игроком за всю историю лиги.

Как видно, на первом месте — Александр Овечкин. В 2008 году россиянин подписал мощнейший контракт с «Вашингтоном», который будет очень трудно кому-либо переплюнуть. Конечно, сейчас суперзвёздам НХЛ выписывают куда более солидный кэпхит, чем $ 9,5 млн, но по новому коллективному соглашению максимальный срок контракта ограничен восемью годами. То есть, чтобы повторить общую сумму соглашения Овечкина, в НХЛ должны зарегистрировать договор условно на восемь лет с кэпхитом в $ 15,5 млн. Понятно, что в ближайшее время это совершенно невозможно, а самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги является Коннор Макдэвид, получающий от «Эдмонтона» в среднем $ 12,5 млн.

Но до локаута-2013 в НХЛ регистрировали длиннющие сделки. Помимо кейса Овечкина, успешным стал контракт Сидни Кросби с «Питтсбургом», подписанный в 2012 году. Это соглашение будет действовать ещё три сезона, кэпхит составляет $ 8,7 млн, при этом зарплата канадца со следующего чемпионата будет равняться лишь $ 3 млн за год, так как основные деньги по этому контракту Кросби получил в предыдущие сезоны.



Овечкин, Кросби, Макдэвид — примеры сверхуспешных долгосрочных сделок. При этом сделка Великой Восьмёрки и «Кэпиталз» стоит особняком, так как оказалась удачной абсолютно для всех и многократно окупилась для самого клуба.

Прочие же самые дорогие контракты в истории НХЛ обернулись громкими провалами. Особняком здесь стоит, конечно же, соглашение между «Нью-Джерси» и Ильёй Ковальчуком. Изначально «дьяволы» попробовали подписать российскую звезду аж на 17 лет и общую сумму $ 102 млн, но лига забанила этот вариант, да ещё и наложила на «Дэвилз» штраф за столь наглую попытку уместиться под потолок путём занижения кэпхита при помощи размазывания зарплаты по годам.



Вторая попытка у «Нью-Джерси» (15 лет и $ 100 млн) прокатила, однако и этот контракт был принят лигой со скрипом и стал последним, заключённым по старым правилам. Занятно, что кэпхит Ковальчука составил лишь $ 6,6 млн, при этом годовая зарплата варьировалась от $ 11,8 млн до $ 1 млн за сезон. С тех пор в НХЛ стало невозможно так ловко жонглировать суммами и сроками.

Илья Ковальчук Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Но рекордный по длительности контракт Ковальчука закончился намного раньше, чем планировалось. Илья провёл в «Нью-Джерси» только три сезона, после чего объявил о завершении карьеры в НХЛ и сорвался в СКА. Впрочем, время показало, что от такого фортеля Кови «дьяволы» только выиграли.

Ещё один пример неудачной долгосрочной сделки — контракт Ши Уэбера с «Нэшвиллом», подписанный в 2012 году. На ведущего канадского защитника и капитана «хищников» тогда вышла «Филадельфия», предложившая Уэберу 14-летний контракт на сумму в $ 110 млн. «Предаторз» не захотели терять важного игрока, правами на которого владели, и вынуждены были повторить условия «лётчиков».



В результате же Уэбер по новому договору провёл в «Нэшвилле» только четыре сезона. За это время он поставил несколько рекордов результативности, взял золото Олимпиады в составе сборной Канады, но «хищники» либо не попадали в плей-офф вовсе, либо не проходили там далеко. И летом 2016-го «Нэшвилл» обменял Уэбера в «Монреаль», получив взамен Пи Кея Суббэна.



Та сделка не принесла счастья никому. Суббэн в первый же год дошёл с «Нэшвиллом» до финала Кубка Стэнли, но затем стремительно сдулся и сейчас уже никому не нужен. Уэбер неплохо влился в состав «Монреаля», но уже на второй сезон в «Канадиенс» защитника стали мучить травмы, из-за которых он, вероятно, официально завершит карьеру в ближайшее время. В последний раз Ши играл в финале Кубка Стэнли против «Тампы», прошлый сезон полностью пропустил, а в нынешнее межсезонье «Монреаль» скинул его контракт в «Вегас», получив взамен Евгения Дадонова.

Партнёры Уэбера практически уверены, что он уже не выйдет на лёд, а ведь его контракт будет действовать ещё аж четыре года. И если Уэбер действительно объявит о завершении карьеры до 2026 года, то «Нэшвилл», подписавший этот гигантский контракт 10 лет назад, ждёт штраф в размере $ 24,6 млн.

Ши Уэбер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Как видно, в НХЛ невозможно не понести ответственность за невыполненный контракт — в этом КХЛ ещё учиться и учиться у североамериканской лиги. «Нью-Джерси» ещё пять лет платить ежегодный штраф в размере $ 250 тыс. за расторжение контракта с Ковальчуком, «Нэшвилл» в ответе за Уэбера (хотя Ши там не играет с 2016-го), а хуже всех приходится «Миннесоте». «Дикари», выкупившие год назад контракты Зака Паризе и Райана Сутера, не платят штраф реальными деньгами, зато он учитывается у команды под потолком зарплат, что намного хуже: $ 14-миллионный «висяк» в платёжке просто убивает перспективы команды и сильно ограничивает возможности комплектования.

Наконец, последний из топ-8 самых больших контрактов НХЛ — восьмилетний договор на сумму $ 92 млн между «Сан-Хосе» и шведским защитником Эриком Карлссоном. Он до сих пор действует, никакими штрафами не обложен, но он ужасен по своей сути.

В 2019-м «Акулы» потратили $ 11,5 млн кэпхита на защитника (что уже очень плохо и вообще странно), дали восьмилетний контракт 29-летнему игроку (большой риск), и вдобавок ко всему этому Карлссон ощутимо сдал сразу после перехода в «Сан-Хосе». Из-за травм он давно не играет сезоны полностью, а его максимум результативности в Калифорнии — 45 очков в самой первой регулярке за «Шаркс», которую, кстати, Карлссон проводил ещё по старому контракту.



Того Карлссона, который в «Оттаве» не уходил со льда, набирал по 70-80 очков за регулярку и вытаскивал мрачных «сенаторов» в финал конференции, уже давно нет. А вот тяжеленный контракт, который будет действовать ещё четыре сезона, у «Сан-Хосе» имеется.



Сейчас, как уже сказано, максимальный срок контрактов ограничен, да и клубы, стеснённые замершим на месте потолком зарплат, особо не раскидываются деньгами. Однако крупные сделки встречаются, и в ряде из них тоже видны большие риски. Допустим, у меня нет уверенности, что восьмилетние контракты Сергачёва с «Тампой» и Ничушкина с «Колорадо» по прошествии времени кто-то не назовёт провальными сделками.



Но и не подписывать их было практически невозможно — так уж устроен рынок НХЛ. Он безжалостен и постоянно вынуждает клубы рисковать. Но именно поэтому эта лига настолько интересна и конкурентна.