Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин установил новое клубное достижение
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Игрок «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин принёс своей победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Российский защитник «Сэйбрз» стал первым игроком в истории команды, который смог забить гол в меньшинстве в овертайме регулярного чемпионата.
Джейсон Поминвилл — единственный хоккеист из «Баффало», отправивший шайбу в сетку ворот соперника в меньшинстве за всё время истории команды. Он сделал это 13 мая 2006 года в полуфинальной встрече Восточной конференции с «Оттавой».
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.
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