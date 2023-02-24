Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин установил новое клубное достижение

Игрок «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин принёс своей победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский защитник «Сэйбрз» стал первым игроком в истории команды, который смог забить гол в меньшинстве в овертайме регулярного чемпионата.

Джейсон Поминвилл — единственный хоккеист из «Баффало», отправивший шайбу в сетку ворот соперника в меньшинстве за всё время истории команды. Он сделал это 13 мая 2006 года в полуфинальной встрече Восточной конференции с «Оттавой».

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.