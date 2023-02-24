Овечкин не сумел набрать очков в первом матче после смерти отца, заработав полезность «-2»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл первый матч после смерти отца. Россиянин не сумел отметиться результативными действиями, проведя на льду 21 минуту и 36 секунд, в том числе 4 минуты и 35 секунд при игре в большинстве. Капитан «Кэпиталз» нанёс по воротам соперника пять бросков, провёл один силовой приём и закончил матч с показателем полезности «-2».

«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Рейнджерс» 25 февраля.