«Папа Ови» и овации стадиона. Америка трогательно поддержала Овечкина

Александр Овечкин не мог не приехать в «Вашингтон» как можно быстрее. Как бы ему не было тяжело, как бы, может, не хотелось чуть подольше побыть в Москве с мамой, надолго оставить тонущую команду было невозможно. Без своего вожака «кэпс» стали стремительно разваливаться и терпели одно поражение за другим.

Ови прилетел в среду и сразу отправился на тренировку, после чего дал первое интервью прессе. Оно было пропитано болью и любовью к отцу, но в то же время Александр говорил о том, как рад видеть товарищей по команде и их улыбки, и как он хочет переключиться и помочь команде выбраться из непростой ситуации.

«Он наш лидер, который давно здесь играет и знает, что стоит за победами. Когда он не играет, нам его сильно не хватает во многих аспектах. Он нам нужен, и мы счастливы, что он вернулся в состав», — говорил перед игрой Дилан Строум.

Ти Джей Оши был на месте Ови два года назад, когда тоже пережил смерть отца, и в первом матче после возвращения оформил хет-трик. Он надеялся, что Ови будет чувствовать присутствие папы, и это поможет ему в игре: «Вернуться в игру – это отвлечься от произошедшего, немного расслабиться. Вернуться в команду, где ребята стали тебе братьями. Я знаю, и думаю, Ови знает, как сильно мы поддерживаем друг друга в вещах, которые важнее хоккея. В моём первом матче я чувствовал, что папа рядом, и шайба продолжала приходить ко мне. Я в той игре и ещё парочку мог забить. Это странно, не могу это объяснить. Мы все очень рады возвращению здоровяка. Думаю, сверху на него будет смотреть ангел».

Наклейка на шлеме в память о Михаиле Овечкине Фото: nhl.com/capitals

Клуб почтил память Михаила Овечкина трогательным жестом. Игроки «столичных» вышли на матч со специальными наклейками на шлемах с надписью «Папа Ови». 18 с половиной тысяч болельщиков поприветствовали своего капитана овациями во время представления стартового состава.

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Но дальше началась игра, крайне важная для «Вашингтона». Команда проиграла пять матчей подряд, и каждое новое поражение всё больше отдаляет её от плей-офф. К сожалению, возвращение Ови не вдохнуло в его товарищей нужную энергию. Хотя сегодня они и забили первыми, чего уже давненько не случалось, а во втором периоде Овечкин мог увеличивать счёт, но не смог переиграть Джона Гибсона в ближнем бою.

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После этого «Анахайм» довольно быстро отыгрался, а затем сделал это ещё раз, едва успел забить Ник Дженсен. На старте третьего периода «Вашингтон» безрезультатно поиграл в большинстве, после чего пропустил голевую контратаку от Якоба Сильверберга. Остаток периода «утки» просидели в обороне, и поставили точку голом в пустые ворота.

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Овечкин провёл на льду 21 с половиной минуту (больше всех среди нападающих), нанёс пять бросков, заработал «-2» и выглядел несколько потерянным, точно не на пике своих возможностей. К тому же незадолго до матча «Вашингтон» провернул сделку, отправив в «Бостон» Гарнета Хэтуэя, а также Дмитрия Орлова – самого давнего русского соратника Овечкина по «столичным», с которым они играли вместе на протяжении 11 лет. Вполне вероятно, это обстоятельство также наложило отпечаток. «Да, это грустно. Орлов и Хэтэуэй — хорошие товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело, но, как мы говорим, это бизнес, это жизнь. Так что я желаю им удачи, а мы двигаемся дальше», — так Ови прокомментировал обмен партнёров.

«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд – впервые за 19 с лишним лет. Пока он всё ещё в двух очках от зоны плей-офф, но конкуренты (а за два места уайлд-кард на Востоке борются шесть клубов) не дремлют.