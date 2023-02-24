Гол Тренина помог «Нэшвиллу» одержать уверенную победу в матче с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Заброшенной шайбой в составе «Нэшвилла» отметился российский нападающий Яков Тренин. По дублю оформили нападающие «хищников» Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд. Российские нападающие «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Евгений Свечников очками не отметились.

В параллельном матче в Сиэтле местные «Кракен» принимали лидера чемпионата «Бостон Брюинз». В драматичном сверхрезультативном матче волевую победу одержали «мишки» со счётом 6:5.

Отметим, что «Бостон» за четыре минуты до конца третьего периода уступал в одну шайбу, но сумел забить два гола и одержать победу в основное время матча. По голу и результативной передаче на свой счёт записали лидеры «Брюинз» Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Патрис Бержерон.