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Гол Тренина помог «Нэшвиллу» одержать уверенную победу в матче с «Сан-Хосе»

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» одержать уверенную победу в матче с «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Уверенную победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

Заброшенной шайбой в составе «Нэшвилла» отметился российский нападающий Яков Тренин. По дублю оформили нападающие «хищников» Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд. Российские нападающие «Сан-Хосе» Александр Барабанов и Евгений Свечников очками не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Нидеррайтер (Гранлунд, Дюшейн) – 06:24 (5x4)   0:2 Гранлунд (Томасино) – 21:28 (5x5)   1:2 Штурм (Лоренц) – 28:37 (4x5)   1:3 Гранлунд (Томасино, Гласс) – 33:34 (5x5)   1:4 Тренин (Смит) – 39:31 (4x5)   2:4 Каут (Гертл, Эйссимонт) – 40:50 (5x5)   2:5 Нидеррайтер (Дюшейн, Новак) – 50:48 (5x5)   2:6 Новак (Дюшейн, Йози) – 54:00 (5x4)

В параллельном матче в Сиэтле местные «Кракен» принимали лидера чемпионата «Бостон Брюинз». В драматичном сверхрезультативном матче волевую победу одержали «мишки» со счётом 6:5.

Отметим, что «Бостон» за четыре минуты до конца третьего периода уступал в одну шайбу, но сумел забить два гола и одержать победу в основное время матча. По голу и результативной передаче на свой счёт записали лидеры «Брюинз» Давид Пастрняк, Брэд Маршан и Патрис Бержерон.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Бенирс (Макканн, Данн) – 00:39 (5x5)   1:1 Крейчи (Заха, Пастрняк) – 11:18 (5x5)   2:1 Данн (Веннберг) – 21:17 (5x5)   2:2 Пастрняк (Крейчи, Линдхольм) – 22:22 (5x5)   2:3 Маршан (Бержерон, Макэвой) – 28:49 (5x5)   3:3 Олексяк (Гики, Фрёден) – 29:46 (5x5)   3:4 Бержерон (Маршан) – 37:50 (4x5)   4:4 Гурд (Бенирс, Эберле) – 38:52 (5x4)   5:4 Шварц (Борген, Олексяк) – 55:50 (5x5)   5:5 Карло (Линдхольм, Койл) – 56:19 (5x5)   5:6 Дебраск (Макэвой) – 58:22 (5x5)
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