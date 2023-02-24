«Следующая игра будет лучше». Овечкин — о первом матче после смерти отца
Поделиться
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от своего первого матча после смерти отца Михаила. Россиянин не сумел набрать результативных баллов и закончил матч с «Анахаймом» (2:4) с полезностью «-2».
«Всё было в порядке. Вы знаете, хорошо, что я вернулся на лёд и чувствую игру лучше с каждой сменой. Следующая игра будет лучше», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
Россиянин не сумел отметиться результативными действиями, проведя на льду 21 минуту и 36 секунд, в том числе 4 минуты и 35 секунд при игре в большинстве. Капитан «Кэпиталз» нанёс по воротам соперника пять бросков и провёл один силовой приём.
«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Рейнджерс» 25 февраля.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
10:20
-
09:59
-
09:37
-
09:19
-
09:02
-
08:34
-
08:14
-
07:36
-
06:54
-
06:53
-
06:22
-
06:20
-
06:16
-
06:10
-
05:56
-
05:55
-
05:53
-
05:38
-
05:34
-
04:13
-
03:59
-
03:48
-
03:38
-
03:32
-
03:18
-
03:03
-
02:51
-
02:41
-
02:21
-
02:06
-
01:48
-
01:25
-
01:20
- 23 февраля 2023
-
23:31
-
23:05
Партнерский контент