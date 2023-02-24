«Следующая игра будет лучше». Овечкин — о первом матче после смерти отца

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от своего первого матча после смерти отца Михаила. Россиянин не сумел набрать результативных баллов и закончил матч с «Анахаймом» (2:4) с полезностью «-2».

«Всё было в порядке. Вы знаете, хорошо, что я вернулся на лёд и чувствую игру лучше с каждой сменой. Следующая игра будет лучше», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Россиянин не сумел отметиться результативными действиями, проведя на льду 21 минуту и 36 секунд, в том числе 4 минуты и 35 секунд при игре в большинстве. Капитан «Кэпиталз» нанёс по воротам соперника пять бросков и провёл один силовой приём.

«Вашингтон» впервые с 2003 года проиграл шесть матчей подряд. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют с «Рейнджерс» 25 февраля.