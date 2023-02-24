Кузьменко — 4-й игрок в истории НХЛ, сравнявший счёт на последней минуте два матча подряд

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко сравнял счёт за 29 секунд до конца третьего периода матча с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Россиянин сделал это во втором матче подряд — в прошлой встрече с «Нэшвиллом» (4:5 Б) Кузьменко сравнял счёт за 16 секунд до конца третьего периода.

Таким образом, Кузьменко стал четвёртым игроком в истории НХЛ, кому удавалось сравнять счёт на последней минуте в двух матчах подряд. До него это делали Шон Макичерн в сезоне-1998/1999, Микко Макела в сезоне-1986/1987 и Фил Эспозито в сезоне-1976/1977.

В текущем сезоне на счету Кузьменко 51 (27+24) очко в 57 матчах.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.