Гол Андрея Кузьменко помог «Ванкуверу» переиграть «Сент-Луис»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На 16-й минуте матча российский нападающий Алексей Торопченко открыл счёт голам. Голевую передачу ему отдал другой российский форвард Павел Бучневич. На 27-й минуте удвоил преимущество хозяев Тайлер Такер. Ему же ассистировали Роберт Бортуццо и российский нападающий Иван Барбашёв. На 50-й минуте один гол отыграл Ддей Ти Миллер. Элиас Петтерссон отдал ему голевую передачу.

На последней минуте матча российский нападающий Андрей Кузьменко перевёл игру в овертайм. Петтерссон и Миллер отдали ему по голевой передаче. В дополнительное время Петтерссон сам решил исход матча. Энтони Бовиллье и Итан Бир ассистировали ему.

Российский форвард Василий Подколзин очков не набрал.