Фантастика от русского новичка в НХЛ! Шедевр Кузьменко спас команду на последних секундах

Андрей Кузьменко за неполный первый сезон в «Ванкувере» успел покататься на самых настоящих американских горках. Всё началось с шикарного старта и, как следствие, неплохого контракта, а продолжилось – резким сокращением игрового времени после прихода нового тренера.

Впрочем, всё испортить Рику Токкету не удалось. Он быстро одумался, вернул россиянина в тройку к безусловному лидеру «Кэнакс» Элиасу Петтерссону, и Кузьменко заиграл, как на старте сезона: результативно и очень полезно для своей команды.

Очередное подтверждение этому пришло в Нэшвилле, куда «Ванкувер» пожаловал на гостевой матч. К середине матча хозяева вели 2:0, и именно шайба Кузьменко вернула «косаток» к жизни. Андрей принял великолепную передачу Итана Бира на синей линии, продвинулся к воротам и не оставил шансов Юусе Саросу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес второго периода «Ванкувер» отыгрался, но уже через 12 секунд после шайбы Шелдона Дриса Нино Нидеррайтер вновь вывел «Нэшвилл» вперёд. Шайба же Микаэля Гранлунда на 48-й минуте и вовсе выглядела приговором для гостей, однако «Кэнакс» отыгрались! Кстати, к неудовольствию значительной части своей фан-базы, которая ждёт от команды «танкинга» — «слива» матчей ради увеличения шансов на получение первого пика на драфте-2023, то есть Коннора Бедарда.

Но сегодняшние лидеры «Ванкувера» сделали всё, чтобы не проиграть в основное время. На 59-й минуте Конор Гарланд подставил клюшку на пятачке под бросок Куинна Хьюза, когда «косатки» играли уже с пустыми воротами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на самом флажке основного времени настоящее чудо сотворил Кузьменко. За 20 секунд до сирены шайба была ещё в зоне «Ванкувера», но Андрей выиграл борьбу у борта, продрался вперёд, оставив не у дел двоих игроков «Нэшвилла», затем скинул передачу Джей Ти Миллеру, побежал открываться на пятак, где идеально подставил клюшку под наброс американского партнёра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Блестящий гол, который Кузьменко сделал сам. Это 26-я шайба Андрея в 56 матчах в НХЛ, и быстрее него до этой отметки в истории «Ванкувера» добирались только трое — Брок Бёзер (44 игры), Элиас Петтерссон (44) и Павел Буре (55).

Впрочем, сегодня победить «косаткам» геройства Кузьменко не помогли. Овертайм оказался безголевым, а в серии буллитов всё решила единственная удачная попытка форварда «Нэшвилла» Мэтта Дюшейна. Кузьменко же свой буллит не забил.