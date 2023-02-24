«Мистер Клатч». Главный тренер «Ванкувера» — о Кузьменко, сравнивавшем счёт в концовках

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет похвалил подопечных за волевую победу в матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). «Кэнакс» уступали по ходу матча в две шайбы, но благодаря голу российского нападающего Андрея Кузьменко на последней минуте третьего периода смогли перевести игру в овертайм и одержать победу.

«Все ребята в команде проявили характер. Пити (Элиас Петтерссон) в третьем периоде, Милзи (Джей Ти Миллер) провёл отличный матч. Кузи (Андрей Кузьменко) — мистер Клатч. Ролевые игроки нижних звеньев также провели отличный матч. Подколзин провёл сильный третий период. В нашей команде сегодня не было пассажиров, и это то, что нужно», — цитирует Токкета пресс-служба канадского клуба.

Кузьменко стал четвёртым игроком в истории НХЛ, кому удавалось сравнять счёт на последней минуте в двух матчах подряд. В текущем сезоне на счету россиянина 51 (27+24) очко в 57 матчах.