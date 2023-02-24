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«Нужно поберечь игроков». Кравец — о последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

«Нужно поберечь игроков». Кравец — о последнем матче регулярного чемпионата КХЛ
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец поделился мыслями о последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Как будем использовать последний матч регулярки, в котором должно решиться, станем мы вторыми или третьими на Востоке? Это палка о двух концах. Наверное, второе или третье место — неважно. Важно, что мы смогли из тяжёлой ситуации подняться наверх и важно теперь играть в плей-офф. Нужно поберечь игроков, потому что в плей-офф нужны будут и силы, и здоровье. У многих из игроков, которых мы хотим поберечь, и ушибы, и мелкие травмы. Я думаю, небольшой перерывчик без игры им поможет, они потренируются здесь с тренером. Думаю, это будет важнее. Самое главное для нас — сам плей-офф», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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