Гол Якупова и шедевральный пас Толчинского помогли «Авангарду» обыграть «Торпедо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев в овертайме.

Отметим гол нападающего «Авангарда» Наиля Якупова, который не забивал в КХЛ с 25 сентября 2022 года. Шедевральный проход удался нападающему омичей Сергею Толчинскому, который обыграл несколько хоккеистов «Торпедо» и, сделав «улитку», отдал голевой пас на Александра Дергачёва. «Торпедо» смогло ответить заброшенными шайбами Денниса Яна и Антона Сизова. Нижегородский клуб сравнял счёт в меньшинстве за две с половиной минуты до конца третьего периода из-за грубой ошибки вратаря «Авангарда» Андрея Мишурова, подарившего шайбу нападающему гостей Сергею Гончаруку. Тренерский штаб омичей снял вратаря в начале овертайма и одержал победу благодаря броску капитана команды Дамира Шарипзянова.

«Авангард» одержал победу в четвёртом матче подряд и потеснил «Салават Юлаев» со второй строчки в таблице Восточной конференции. «Торпедо» уступило в третьем матче кряду.

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