Бабаев — об обмене Орлова: Дмитрий может вернуться в «Вашингтон» в следующем сезоне

Известный агент Шуми Бабаев поделился мыслями об обмене российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз». Хоккеист стал первым игроком «мишек» из России в нынешнем составе. Орлов выступал за «Кэпиталз» с 2011 года.
«С Дмитрием мы дружим уже очень давно. Сейчас я не могу точно назвать причины этого обмена, потому что мы с ним пока не общались. Но в НХЛ обмены обычно случаются, когда не получается договориться о будущем контракте. Или когда есть желание усилиться другими игроками, но это не в случае расставания с Орловым. Однако ситуация такая, что всё может поменяться. В следующем сезоне он может вернуться в «Вашингтон», когда дойдёт дело до подписания нового контракта. Это НХЛ, здесь такое не раз было: игроки меняют команду в ходе чемпионата, а потом возвращаются в свой прежний клуб. Для «Бостона» — это, конечно, усиление. А Дмитрий может выиграть свой второй Кубок Стэнли. Команда подходит ему по характеру, по игре. Так что ничего страшного в этом обмене нет.
Как это отразится на «Вашингтоне» и российских игрока команды? Все взрослые, самостоятельные, адекватные ребята. В НХЛ уже привыкли к обменам — сегодня ты играешь в одной команде, а во время матча переходишь в другую раздевалку. Общение на этом не закончится", — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».
Отметим, что Орлов был задрафтован «Вашингтоном» в 2009 году во втором раунде под общим 55-м номером. Защитник присоединился к «столичным» в 2011 году и 12 лет выступал за «Кэпиталз».
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