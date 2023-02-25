Голдобин о рекордном числе матчей в регулярке: никогда не устаю. Усталость — для слабаков

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин рассказал, что не испытывает усталости после самого длинного регулярного чемпионата в истории КХЛ.
«Как я себя чувствую после такого длинного регулярного чемпионата? Я никогда не устаю. Усталось — это для слабых (смеётся). Ну я ещё не во всех матчах играл, поэтому мне полегче. Сможет ли «Металлург» прибавить в плей-офф? Конечно, после завершения регулярки у нас будет пару дней посмотреть нюансы, детали. Наша не самая лучшая игра в прошлом. Думаю, мы и наши фанаты это забудем. Впереди плей-офф, надеюсь, там будет всё по-другому», — цитирует Голдобина «РБ Спорт».
В текущем сезоне на счету Голдобина 36 (19+17) очков в 56 играх. Заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым» 26 февраля. Встреча начнётся в 15:00 по мск.
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