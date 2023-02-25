Форвард «Торонто» Нюландер обокрал игрока «Миннесоты» и забил красивейший гол в овертайме
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Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер стал автором великолепной победной шайбы в овертайме матча с «Миннесотой» (2:1 ОТ).
26-летний канадский нападающий одним резким движением обокрал со спины форварда «Миннесоты» Фредерика Годро в зоне «Уайлд», укрыл шайбу корпусом и обманул финтом форварда гостей Мэтта Болди и послал шайбу под ловушкой вратаря Филипа Густавссона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Нюландер забил свой третий гол в овертаймах текущего сезона НХЛ. В истории клуба лишь Матс Сундин забивал больше голов в дополнительное время регулярных чемпионатов лиги (4 гола). В текущем сезоне на счету Нюландера 70 (33+37) очков в 59 матчах.
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