Форвард «Торонто» Нюландер обокрал игрока «Миннесоты» и забил красивейший гол в овертайме

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер стал автором великолепной победной шайбы в овертайме матча с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

26-летний канадский нападающий одним резким движением обокрал со спины форварда «Миннесоты» Фредерика Годро в зоне «Уайлд», укрыл шайбу корпусом и обманул финтом форварда гостей Мэтта Болди и послал шайбу под ловушкой вратаря Филипа Густавссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Нюландер забил свой третий гол в овертаймах текущего сезона НХЛ. В истории клуба лишь Матс Сундин забивал больше голов в дополнительное время регулярных чемпионатов лиги (4 гола). В текущем сезоне на счету Нюландера 70 (33+37) очков в 59 матчах.