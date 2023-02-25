24 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Миннесоту»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 после овертайма.

В основное время матча было заброшено две шайбы. Обе команды отличились по разу. У гостей отличился Брэндон Дюхайм, а спустя четыре минуты счёт сравнял Давид Кемпф. В следующие два отрезка отметиться заброшенными шайбами команды не смогли.

На второй минуте овертайма шайба Вильяма Нюландера принесла победу хозяевам. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов по ходу матча совершил 24 сейва.

В параллельном матча «Айлендерс» уступил «Лос-Анджелесу».