24 сейва Ильи Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Миннесоту»
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 после овертайма.
В основное время матча было заброшено две шайбы. Обе команды отличились по разу. У гостей отличился Брэндон Дюхайм, а спустя четыре минуты счёт сравнял Давид Кемпф. В следующие два отрезка отметиться заброшенными шайбами команды не смогли.
На второй минуте овертайма шайба Вильяма Нюландера принесла победу хозяевам. Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов по ходу матча совершил 24 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дюхайм (Годро) – 12:10 (5x5) 1:1 Кемпф (Нюландер, Джиордано) – 16:07 (5x5) 2:1 Нюландер – 61:05 (3x3)
В параллельном матча «Айлендерс» уступил «Лос-Анджелесу».
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дано (Арвидссон, Андерсон) – 26:40 (5x5) 0:2 Калиев (Купари, Андерсон-Долан) – 28:05 (5x5) 0:3 Виларди (Иафалло, Эдлер) – 32:14 (5x5) 1:3 Добсон (Нельсон, Ли) – 36:34 (5x4) 2:3 Пелеч (Пулок, Мартин) – 55:23 (5x5)
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