Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Металлурга» Фисенко поучаствовал во второй драке в сезоне и получил дисквалификацию

Игрок «Металлурга» Фисенко поучаствовал во второй драке в сезоне и получил дисквалификацию
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко получил дисквалификацию на один матч за драку во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторную драку в сезоне», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, на последней минуте второго периода Фисенко схлестнулся в кулачном поединке с защитником казанцев Кириллом Адамчуком. После яркой, но непродолжительной драки хоккеист «Ак Барса» уложил на лёд нападающего «Металлурга». Оба хоккеиста за потасовку получили по пять минут штрафа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в последнем матче Зарипова. Форвард завершил карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023