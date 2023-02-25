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Игрок «Металлурга» Фисенко поучаствовал во второй драке в сезоне и получил дисквалификацию

Российский нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко получил дисквалификацию на один матч за драку во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ нападающий «Металлурга» Михаил Фисенко получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторную драку в сезоне», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Напомним, на последней минуте второго периода Фисенко схлестнулся в кулачном поединке с защитником казанцев Кириллом Адамчуком. После яркой, но непродолжительной драки хоккеист «Ак Барса» уложил на лёд нападающего «Металлурга». Оба хоккеиста за потасовку получили по пять минут штрафа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».