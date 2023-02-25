Игорь Шестёркин сделал сумасшедший сейв в матче с «Вашингтоном»
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После первого периода счёт 1:1.
На 15-й минуте встречи «Вашингтон» имел возможность выйти вперёд. Хозяева убежали в контратаку, которую разогнал Конор Шири. Форвард, прорвавшись к воротам «Рейнджерс», с разворота отдал поперечную передачу вдоль пятачка. На дальней штанге защитник Тревор ван Римсдайк, приняв шайбу, замыкал прострел одноклубника, точно прицеливаясь. Однако российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин в эффектном броске спас свою команду.
Отметим, что счёт в матче открыл Ти Джей Оши. Бракли Гудроу сравнял его.
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