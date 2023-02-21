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«Прямо сейчас это беспокоит». Журналист из США — о провальной игре Шестёркина в феврале

«Прямо сейчас это беспокоит». Журналист из США — о провальной игре Шестёркина в феврале
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Североамериканский журналист Винс Меркольяно поделился мнением о неудачной игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в последних матчах. В трёх последних встречах вратарь пропускает не менее четырёх шайб, в последних шести — не менее трёх голов. Пять из этих матчей прошли в феврале.

«Думаю, в долгосрочной перспективе беспокоиться не о чем. У него и раньше бывали небольшие спады, и он потом приходил в норму. Но прямо сейчас это беспокоит, уже шесть матчей подряд он пропускает не меньше трёх шайб, пропускает нехарактерные для себя шайбы. Ранние голы сегодня — его ставили в трудное положение, но поздний гол Шайфли, с неудобной руки, — обычно он такие броски отражает. Могу сказать, что он и сам расстроен, после матчей не хочет говорить с прессой. И чем раньше он сможет выбраться из спада, тем лучше для него и для «Рейнджерс», — сказал Меркольяно в эфире SNY.

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