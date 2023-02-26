Овечкин упустил отличную возможность забить «Рейнджерс», не попав в створ с пятачка. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин упустил хорошую возможность забросить во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Нью-Йорк Рейнджерс».

На 11-й минуте третьего периода капитан «столичных» убежал в контратаку с Томом Уилсоном. Канадский форвард, владея шайбой, разгонял атаку. Затем Уилсон, сместившись на левый фланг, с разворота отдал точную передачу на пятачок на Овечкина. Россиянин подставил клюшку, пытаясь перевести шайбу в ворота, однако она пошла мимо створа.

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Отметим, что в этом матче Овечкин отдал две результативные передачи, но забить гол не смог.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).