Шестёркин дважды подряд помешал Овечкину забить гол. Видео

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». К середине второго периода счёт 5:1 в пользу «столичных».

На 34-й минуте, когда «Вашингтон» уверенно обыгрывал «рейнджеров», капитан хозяев Александр Овечкин упустил хорошую возможность отличиться. Евгений Кузнецов протолкнул шайбу на пятачок, откуда 37-летний нападающий пытался добить её. Сначала Овечкин бросил в ближний угол, но Игорь Шестёркин спас ворота. После этого шайба вновь выскочила на пятачок, откуда капитан «Вашингтона» попытался с неудобной руки протолкнуть её в ворота. Тем не менее Шестёркин вновь спас ворота.

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