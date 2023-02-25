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Овечкин сравнялся с легендой «Питтсбурга» Троттье по очкам в истории НХЛ, включая плей-офф

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал два голевых паса во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, нападающий «столичных» набрал свои 1606-е и 1607-е очки в североамериканской карьере, включая как регулярные чемпионаты, так и плей-офф. По этому показателю Овечкин сравнялся с легендой «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз» Брайаном Троттье. Теперь нападающие делят 18-19-е места.

Отметим, что Овечкин за карьеру в НХЛ набрал 1466 (812+652) очков в регулярных чемпионатах. В плей-офф форвард записал на свой счёт 141 (72+69) балл.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2).

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