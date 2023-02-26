Бучневич и Малкин обменялись заброшенными шайбами в матче «Сент-Луис» — «Питтсбург». Видео

В эти минуты на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Сент-Луис Блюз принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости в матче завершился второй период. Счёт — 1:1.
Оба гола в матче забили российские хоккеисты. Счёт в матче был открыт на 20-й минуте встречи — отличился Павел Бучневич, выведя «Сент-Луис» вперёд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Бучневича эта шайба стала 17-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 45 (17+28) очков в нынешнем сезоне НХЛ.
На 27-й минуте игрового времени матча Евгений Малкин сравнял счёт, забросив уже 22-ю шайбу в нынешнем сезоне. Всего на счету Малкина 59 (22+37) очков в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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