Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бучневич и Малкин обменялись заброшенными шайбами в матче «Сент-Луис» — «Питтсбург». Видео

В эти минуты на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором Сент-Луис Блюз принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости в матче завершился второй период. Счёт — 1:1.

Оба гола в матче забили российские хоккеисты. Счёт в матче был открыт на 20-й минуте встречи — отличился Павел Бучневич, выведя «Сент-Луис» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Бучневича эта шайба стала 17-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Всего на его счету 45 (17+28) очков в нынешнем сезоне НХЛ.

На 27-й минуте игрового времени матча Евгений Малкин сравнял счёт, забросив уже 22-ю шайбу в нынешнем сезоне. Всего на счету Малкина 59 (22+37) очков в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.