Маршан пошутил о голе вратаря «Бостона»: в следующем матче он сыграет в большинстве

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан пошутил над бомбардирскиими способностями вратаря «Брюинз» Линуса Улльмарка. Голкипер в матче с «Ванкувером» забросил шайбу через всю площадку в пустые ворота соперника.
«Я уверен, что в следующем матче он выйдет на игру в большинстве (смеётся). Он был феноменален, здорово видеть, как он забивает гол. У меня было ощущение, что в какой-то момент это должно было случиться, либо он, либо Джереми Суэйман (второй голкипер «Бостона»). Они оба очень хорошо бросают, и я думаю, что им обоим не терпелось это сделать… Невероятно наблюдать это вживую. Для меня это впервые, и смотреть на это очень весело», — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.
29-летний вратарь стал 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. В феврале 2000 года подобным достижением отметился Мартин Бродо, после чего к нему присоединились Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Мика Норонен (2004), Крис Мэйсон (2006), Кэм Уорд (2011), Майк Смит (2013) и Ринне (2020). Примечательно, что в 2013 году Бродо ещё раз поразил чужие ворота, забив второй гол в регулярке НХЛ.
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