Событие года в НХЛ! Феноменальный вратарь забил гол прямым броском

Гостевой матч лидера регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» в Ванкувере с местными «Кэнакс» ознаменовался дебютом за команду Джима Монтгомери российского защитника Дмитрия Орлова и его давнего партнёра по «Вашингтону» американского форварда Гарнета Хэтэуэя, которые на этой неделе стали участниками большого трёхстороннего трейда в НХЛ.

В дебютном матче за новую команду 31-летний россиянин провёл на льду больше 20 минут, нанёс один бросок в створ, применил два силовых приёма и сделал один блок, заработав показатель полезности «-1». Главным же действующим лицом в составе американской команды, как обычно в нынешнем сезоне, стал её голкипер Линус Улльмарк, проводящий действительно феноменальный сезон. И более скромные эпитеты здесь будут неуместны.

Главный претендент на получение «Везины Трофи» одержал 30-ю победу в текущей регулярке, затратив на это всего 37 матчей, что является вторым результатом за всю историю НХЛ. Примечательно, что рекорд (35 матчей на 30 побед) был установлен почти 100 лет назад Тини Томпсоном, который в сезоне-1929/1930 также защищал ворота «Брюинз». С тех пор никому из вратарей не удавалось достичь отметки в 30 побед быстрее чем за 38 матчей, и вот сегодня это достижение установил Улльмарк.

Но, безусловно, главное событие всей игровой ночи в НХЛ с активным участием всё того же Улльмарка произошло на последней минуте матча, когда пытавшийся отыграться «Ванкувер» заменил своего вратаря на шестого полевого игрока и пошёл атаковать. Вход в чужую зону получился неудачным, шайбу подобрал 29-летний Улльмарк, после чего прицелился и идеальным броском поразил чужие ворота, вписав своё имя в историю лиги!

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Находившиеся на льду игроки «Бостона» моментально заключили вратаря в объятия, а, вдоволь нарадовавшись с ними, шведский вратарь отправился к своей скамейке, чтобы отбить кулачки другим своим партнёрам по команде. Забавно, что всего месяц назад очень схожая история произошла в КХЛ с голкипером московского «Динамо» Ильёй Коноваловым, который забил в матче с «Торпедо» и отпраздновал гол аналогичным образом. И здесь мы снова наблюдаем разницу в подходах к судейству в Европе и за океаном – Коновалову за подобное празднование пришлось замениться и ждать следующей паузы для возвращения в ворота, а вот Улльмарка «Бостону» менять не пришлось.

Это был первый вратарский гол в НХЛ с января 2020 года, когда защищавший цвета «Нэшвилла» Пекка Ринне поразил пустые ворота «Чикаго». Вообще же 29-летний вратарь стал всего 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. В феврале 2000 года подобным достижением отметился Мартин Бродо, после чего к нему присоединились Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Мика Норонен (2004), Крис Мэйсон (2006), Кэм Уорд (2011), Майк Смит (2013) и Ринне (2020). Примечательно, что в 2013 году Бродо ещё раз поразил чужие ворота, забив второй гол в регулярке НХЛ.

Гол Улльмарка и ещё 26 сейвов в его же исполнении помогли «Бостону» продлить победную серию до шести матчей. Команда Монтгомери на всех парах несётся к званию обладателя «Президент Трофи» — награде НХЛ, которая вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков. После сегодняшней победы отрыв «Брюинз» от потерпевшей поражение «Каролины Харрикейнз» достиг уже девяти очков.