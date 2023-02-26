Главный тренер «Детройта» восхитился игрой голкипера «Тампа-Бэй» Василевского

Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд похвалил российского вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского за игру в матче с «Рэд Уингз» (3:0). Тренер несколько лет входил в тренерский штаб молний и брал вместе с «Лайтнинг» два Кубка Стэнли. Василевский оформил шат-аут, отразив все 45 бросков соперника.
«Как команда, они всегда стараются забыть неудачные поражения, но никто не переживает так, как Василевский из-за плохой игры. Очевидно, что мы заслуживали лучшей судьбы, но его игра сегодня была просто выдающейся», — цитирует Лалонда официальный сайт НХЛ.
Василевский в предыдущем матче с «Баффало» (5:6 ОТ) пропустил шесть шайб, отразив всего 17 бросков. Вратарь «Тампы» стал шестым российским голкипером, оформившим 30 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 сухих матчей).
- 26 февраля 2023
-
14:48
-
14:47
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:44
-
10:24
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:13
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:10
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:18
-
07:00
-
06:34
-
06:15
-
06:05
-
05:42