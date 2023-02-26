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Главный тренер «Детройта» восхитился игрой голкипера «Тампа-Бэй» Василевского

Главный тренер «Детройта» восхитился игрой голкипера «Тампа-Бэй» Василевского
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Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд похвалил российского вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского за игру в матче с «Рэд Уингз» (3:0). Тренер несколько лет входил в тренерский штаб молний и брал вместе с «Лайтнинг» два Кубка Стэнли. Василевский оформил шат-аут, отразив все 45 бросков соперника.

«Как команда, они всегда стараются забыть неудачные поражения, но никто не переживает так, как Василевский из-за плохой игры. Очевидно, что мы заслуживали лучшей судьбы, но его игра сегодня была просто выдающейся», — цитирует Лалонда официальный сайт НХЛ.

Василевский в предыдущем матче с «Баффало» (5:6 ОТ) пропустил шесть шайб, отразив всего 17 бросков. Вратарь «Тампы» стал шестым российским голкипером, оформившим 30 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 сухих матчей).

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