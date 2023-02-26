«Василевский — выдающийся вратарь НХЛ». Купер о шат-ауте россиянина в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер восхитился игрой вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Детройтом» (3:0). Россиянин отразил все 45 бросков, оформив шат-аут.

«Андрей — выдающийся вратарь в этой лиге, поэтому мы неоднократно видели, как он проводит отличные игры в разных ситуациях. Вероятно, не до такой степени плохих, просто потому, что обычно мы не играем так ужасно, как сегодня.

Я работаю в этой организации уже давно, и мы проиграли много игр, в которых мы были лучшей командой. Мы не выигрывали так много, когда мы не были лучшей командой, но это то, что произошло сегодня вечером», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Василевский стал шестым российским голкипером, оформившим 30 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 сухих матчей).