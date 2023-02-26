«Василевский — выдающийся вратарь НХЛ». Купер о шат-ауте россиянина в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер восхитился игрой вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Детройтом» (3:0). Россиянин отразил все 45 бросков, оформив шат-аут.
«Андрей — выдающийся вратарь в этой лиге, поэтому мы неоднократно видели, как он проводит отличные игры в разных ситуациях. Вероятно, не до такой степени плохих, просто потому, что обычно мы не играем так ужасно, как сегодня.
Я работаю в этой организации уже давно, и мы проиграли много игр, в которых мы были лучшей командой. Мы не выигрывали так много, когда мы не были лучшей командой, но это то, что произошло сегодня вечером», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
Василевский стал шестым российским голкипером, оформившим 30 шат-аутов за карьеру в НХЛ. Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59 сухих матчей).
- 26 февраля 2023
-
14:48
-
14:47
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:44
-
10:24
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:13
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:10
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:18
-
07:00
-
06:34
-
06:15
-
06:05
-
05:42