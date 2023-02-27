Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом»

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс».
Счёт в матче открыли гости – на 16-й минуте Мэтью Оливье забросил шайбу после передачи Эрика Робинсона. На 23-й минуте «Коламбус» удвоил преимущество, отличился Лиам Фуди.
На 41-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов смог сократить отставание после передач Райана Хартмана и Матса Цуккарелло, а на 46-й минуте – сравнять счёт и перевести встречу в дополнительное время.
В овертайме решающую шайбу забросил всё тот же Капризов, решив исход матча. Голевые передачи отдали Кален Эддисон и Матс Цуккарелло.
Свой следующий матч «Миннесота» проведёт в среду, 1 марта, и встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи – в 4:00 мск.
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