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Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом»

Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс».

Счёт в матче открыли гости – на 16-й минуте Мэтью Оливье забросил шайбу после передачи Эрика Робинсона. На 23-й минуте «Коламбус» удвоил преимущество, отличился Лиам Фуди.

На 41-й минуте российский нападающий Кирилл Капризов смог сократить отставание после передач Райана Хартмана и Матса Цуккарелло, а на 46-й минуте – сравнять счёт и перевести встречу в дополнительное время.

В овертайме решающую шайбу забросил всё тот же Капризов, решив исход матча. Голевые передачи отдали Кален Эддисон и Матс Цуккарелло.

Свой следующий матч «Миннесота» проведёт в среду, 1 марта, и встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», начало встречи – в 4:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Робинсон) – 16:20 (5x5)   0:2 Фуди (Гудбрансон, Бемстрём) – 23:04 (5x5)   1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 41:15 (5x5)   2:2 Капризов – 46:00 (5x4)   3:2 Капризов (Эддисон, Цуккарелло) – 64:40 (3x3)
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