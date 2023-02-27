Никита Кучеров набрал 700-е очко в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. В составе «Тампы» отличился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, Кучеров набрал 700-е очко в карьере НХЛ, забив 269 голов и сделав 431 результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео Кучерова можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 59 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и сделал 61 результативную передачу.