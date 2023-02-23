Вышински: благодаря «Тампе» в лексикон НХЛ вошло выражение «провернуть Кучерова»

Журналист ESPN Грег Вышински объяснил попадание российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в топ-10 лучших вингеров НХЛ. Форвард «молний» занял второе место, уступив лишь Давиду Пастрняку из «Бостон Брюинз».

«Конечно, Пастрняк обгоняет его по голам за последние пять сезонов, но Кучеров является самым результативным правым нападающим в НХЛ за этот период, набирая в среднем 1,43 очка за матч.



Он записал на свой счёт невероятные 361 очко в 252 встречах, пропустив 56 матчей в сезоне-2020/2021 из-за травмы. Из-за этого в лексикон НХЛ вошло выражение «провернуть Кучерова» — благодаря тому, что «Лайтнинг» добавили его в долгосрочный список травмированных и использовали свободное место под потолком в его отсутствие, которое подошло к концу с началом плей-офф.

«Лайтнинг» четырежды за свою карьеру играли в финале Кубка Стэнли, дважды выиграв его. За время, когда Куч впервые сыграл в плей-офф в 2014 году, ни один игрок не набрал больше очков в розыгрышах КС, чем Никита, — 154 балла в 136 матча, включая 52 гола — лучший результат в лиге", — приводит слова Вышински ESPN.