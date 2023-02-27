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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу», Кучеров набрал два очка

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу», Кучеров набрал два очка
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Питтсбурга» отличились Дрю О'Коннор, российский нападающий Евгений Малкин, Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джефф Картер, Джейсон Цукер и Брайан Дюмулен. Также на счету Малкина результативная передача.

За «Тампу» забивали Энтони Чирелли, российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 О'Коннор (Петтерссон, Питри) – 03:20 (5x5)   1:1 Чирелли (Богосян) – 16:06 (5x5)   1:2 Кучеров (Пойнт, Коул) – 18:05 (4x4)   2:2 Малкин (Арчибальд, Дюмулен) – 26:17 (5x5)   3:2 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 35:28 (5x4)   4:2 Блюгерс (Петтерссон, Питри) – 36:20 (5x5)   5:2 Картер (Летанг) – 37:50 (5x5)   6:2 Цукер (Малкин, Хайнен) – 38:37 (5x5)   7:2 Дюмулен (Кросби) – 39:55 (5x5)   7:3 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 47:57 (5x4)
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