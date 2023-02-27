Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу», Кучеров набрал два очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

В составе «Питтсбурга» отличились Дрю О'Коннор, российский нападающий Евгений Малкин, Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джефф Картер, Джейсон Цукер и Брайан Дюмулен. Также на счету Малкина результативная передача.

За «Тампу» забивали Энтони Чирелли, российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».