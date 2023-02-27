Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу», Кучеров набрал два очка
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
В составе «Питтсбурга» отличились Дрю О'Коннор, российский нападающий Евгений Малкин, Сидни Кросби, Теодор Блюгерс, Джефф Картер, Джейсон Цукер и Брайан Дюмулен. Также на счету Малкина результативная передача.
За «Тампу» забивали Энтони Чирелли, российский нападающий Никита Кучеров и Брейден Пойнт. Также на счету Кучерова результативная передача. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 О'Коннор (Петтерссон, Питри) – 03:20 (5x5) 1:1 Чирелли (Богосян) – 16:06 (5x5) 1:2 Кучеров (Пойнт, Коул) – 18:05 (4x4) 2:2 Малкин (Арчибальд, Дюмулен) – 26:17 (5x5) 3:2 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 35:28 (5x4) 4:2 Блюгерс (Петтерссон, Питри) – 36:20 (5x5) 5:2 Картер (Летанг) – 37:50 (5x5) 6:2 Цукер (Малкин, Хайнен) – 38:37 (5x5) 7:2 Дюмулен (Кросби) – 39:55 (5x5) 7:3 Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 47:57 (5x4)
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
04:36
-
03:49
-
03:22
-
02:58
-
02:48
-
02:03
-
01:50
-
01:13
-
00:44
-
00:14
- 26 февраля 2023
-
23:51
-
23:44
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:20
-
23:10
-
23:00
-
22:49
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:35
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:51
-
20:46
Партнерский контент