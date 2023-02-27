Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по количеству сезонов с 70 и более очками

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3) отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
Таким образом, 35-летний канадский нападающий в текущем сезоне набрал 71 (26+45) очко. Это 13-й сезон в карьере Кросби, когда хоккеист набирает 70 и более очков. По этому показателю Сидни обошёл Марио Лемье и стал новым рекордсменом «Питтсбурга», сообщает пресс-служба НХЛ.
Всего в карьере Кросби сыграл в Национальной хоккейной лиге 1167 матчей, в которых забросил 543 шайбы и отдал 937 голевых передач, набрав в общей сложности 1480 очков.
Кросби является двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, членом «Тройного золотого клуба».
«Питтсбург» с 67 очками после 59 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Востока.
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