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Макдэвид — лидер в топ-10 центрфорвардов НХЛ по версии ESPN, Кросби — четвёртый

Североамериканский портал ESPN составил список 10 лучших центрфорвардов в Национальной хоккейной лиги. Рейтинг составлен по итогам голосования, в котором принимали участие бывшие и действующие игроки НХЛ, а также сотрудники клубов.

Лидером списка стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занят четвёртую строчку рейтинга.

Полностью топ-10 центрфорвардов НХЛ по версии ESPN выглядит так:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (200 очков);

2. Остон Мэттьюс, «Торонто Мейпл Лифс» (167 очков);

3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (130 очков);

4. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» (104 очка);

5. Леон Драйзайтль «Эдмонтон Ойлерз» (103 очка);

6. Александр Барков, «Флорида Пантерз» (90 очков);

7. Брейден Пойнт, «Тампа-Бей Лайтнинг» (79 очков);

8. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» (46 очков);

9. Патрис Бержерон, «Бостон Брюинз» (39 очков);

10. Тейдж Томпсон, «Баффало Сейбрз» (28 очков).

Ранее, четверо российских игроков вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN.