Макдэвид — лидер в топ-10 центрфорвардов НХЛ по версии ESPN, Кросби — четвёртый

Североамериканский портал ESPN составил список 10 лучших центрфорвардов в Национальной хоккейной лиги. Рейтинг составлен по итогам голосования, в котором принимали участие бывшие и действующие игроки НХЛ, а также сотрудники клубов.
Лидером списка стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби занят четвёртую строчку рейтинга.
Полностью топ-10 центрфорвардов НХЛ по версии ESPN выглядит так:
1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (200 очков);
2. Остон Мэттьюс, «Торонто Мейпл Лифс» (167 очков);
3. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (130 очков);
4. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» (104 очка);
5. Леон Драйзайтль «Эдмонтон Ойлерз» (103 очка);
6. Александр Барков, «Флорида Пантерз» (90 очков);
7. Брейден Пойнт, «Тампа-Бей Лайтнинг» (79 очков);
8. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз» (46 очков);
9. Патрис Бержерон, «Бостон Брюинз» (39 очков);
10. Тейдж Томпсон, «Баффало Сейбрз» (28 очков).
Ранее, четверо российских игроков вошли в топ-10 лучших крайних нападающих НХЛ по версии ESPN.
- 23 февраля 2023
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