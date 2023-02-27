Главный тренер сборной России по хоккею оценил хет-трик Капризова в матче НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил хет-трик форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ).

«Не удивлён такой успешной игре Кирилла Капризова, он поехал в НХЛ уже готовым, состоявшимся игроком. Я думаю, что все рады за наших ребят, которые держат уровень российского хоккея за океаном. Желаю Кириллу только удачи и поменьше травм. С «Миннесотой» выиграть Кубок Стэнли будет проблематично? Посмотрим. Главное, что сейчас Капризов тащит на себе команду», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 60 матчах, в которых набрал 71 (37+34) очко. В следующем матче «Миннесота» примет дома «Нью-Йорк Айлендерс» 1 марта.