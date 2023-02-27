Что творит Капризов? Фантастика! Вколотил натуральный хет-трик в овертайме

Вытащил матч с 0:2 и повторил рекорд «Миннесоты» по голам в дополнительное время.

Большой русский день в НХЛ продолжается. После всплеска обменов наших хоккеистов перед дедлайном (прописку сменили сразу трое – Дадонов, Гурьянов и Барбашёв) и первого гола Александра Овечкина за последние семь игр на сцену вышел Кирилл Капризов и оформил второй хет-трик в карьере.

У «Миннесоты» напрочь застопорилась атака, которая лишь в одном матче из последних 12 организовала больше двух шайб? Не беда, на помощь придёт Капризов. Сегодня он на своих плечах вытащил команду с 0:2.

Матч с «Коламбусом» складывался крайне непросто – в концовке первого периода Алекс Голигоски подарил сопернику шайбу за своими воротами, и эта ошибка тут же закончилась голом Мэтью Оливье. «Миннесота» на этом отрезке имела почти двукратный перевес по броскам, но все попытки забить ни к чему не приводили.

Капризов прямо со стартового вбрасывания во втором периоде мог сравнивать счёт, вырвавшись один на один с защитником на спине, но тот смог ему помешать. Вскоре Лиам Фуди упрочил преимущество «мундиров», но это только завело россиянина.

Он засучил рукава, принялся за дело, и в третьем периоде Элвис Мерзликин дрогнул. В первый раз, когда Капризов в борьбе на пятачке добил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И во второй раз, когда сначала сам заработал для своей команды большинство, а потом сам же (но уже в формате «пять на три») его реализовал, вогнав отскочившую к нему шайбу в сетку сразу после вбрасывания. Так Кирилл установил новый рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за один сезон (16).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Камбэк с 0:2, каково? Неплохо, но Капризов сделал ещё лучше. Он оформил натуральный хет-трик, да ещё и в овертайме. За 20 секунд до сирены. Плюс залетел в топ-5 снайперов НХЛ в этом сезоне. Плюс повторил клубный рекорд по голам в дополнительное время (6). Что он творит? Просто фантастика!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дин Эвасон сказал, что это лучший матч Капризова на его памяти, и с этим сложно не согласиться. «У него есть воля не только забивать, но и выигрывать. Это невероятно!» — добавил тренер.

«Этот парень делает всё, просто безумие. Он, пожалуй, самая работящая суперзвезда в истории», — восхитился нападающий «дикарей» Кален Эддисон.

«Хет-трик Капризова. Победный в овертайме. Абсолютная легенда», — подытожили в соцсетях «Миннесоты».