Макдэвид стал четвёртым в истории НХЛ по скорости достижения 50 голов за сезон

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Бостон Брюинз». На момент написания новости в игре третий период, гости ведут со счётом 3:2.

По ходу матча дублем в составе хозяев отличился канадский форвард Коннор Макдэвид, записав в свой актив 49-ю и 50-ю шайбы в нынешнем сезоне. Таким образом, он стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 50 голов за сезон. Для достижения такой результативности ему потребовался 61 матч.

Быстрее Макдэвида 50 шайб забивали Марио Лемье (50 матчей), Яромир Ягр (59) и Александр Могильный (60).

Напомним, такую результативность Макдэвид демонстрирует впервые в карьере. Лучшим результатом для канадца ранее было 44 шайбы, заброшенных по ходу прошлого сезона. Тогда форвард также записал в свой актив 79 результативных передач.