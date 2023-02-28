«Коламбус» спустя два месяца вывел Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» вывел российского нападающего Егора Чинахова из списка травмированных и отправил в АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

22-летний нападающий пропустил два с лишним месяца из-за растяжения связок голеностопа. Травму он получил в декабре прошлого года в самом начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз». Егор не выходил на лёд в официальных матчах с 20 декабря 2022 года.

В 30 матчах текущего сезона в активе россиянина 13 (4+9) очков при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени. В АХЛ он провёл один матч в прошлом сезоне и забил один гол.

Отмечается, что вместе с Чинаховым в АХЛ также отправлен форвард Карсон Мейер, которого тоже вывели из списка травмированных.