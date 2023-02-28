Кузнецов и Шири пропускают тренировку «Вашингтона» в преддверии матча с «Анахаймом»
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Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Конор Шири пропускают тренировку клуба, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
Кузнецов пропускает тренировку из-за болезни, не связанной с коронавирусом. Шири вернулся в Вашингтон, чтобы быть со своей женой, которая ждёт второго ребёнка. Однако ожидается, что Шири прибудет вовремя, чтобы сыграть с «Анахаймом» (утром 2 марта в 6:00 мск).
За 61 игру в текущем сезоне Кузнецов забросил 11 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 50 очков. Шири провёл за «столичных» 62 матча, в которых набрал 30 (12+18) результативных баллов.
«Вашингтон» набрал 64 очка после 62 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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