Кузнецов и Шири пропускают тренировку «Вашингтона» в преддверии матча с «Анахаймом»

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Конор Шири пропускают тренировку клуба, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Кузнецов пропускает тренировку из-за болезни, не связанной с коронавирусом. Шири вернулся в Вашингтон, чтобы быть со своей женой, которая ждёт второго ребёнка. Однако ожидается, что Шири прибудет вовремя, чтобы сыграть с «Анахаймом» (утром 2 марта в 6:00 мск).

За 61 игру в текущем сезоне Кузнецов забросил 11 шайб и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 50 очков. Шири провёл за «столичных» 62 матча, в которых набрал 30 (12+18) результативных баллов.

«Вашингтон» набрал 64 очка после 62 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.