«Нэшвилл» обменял Маттиаса Экхольма в «Эдмонтон»

«Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз» договорились об обмене защитника Маттиаса Экхольма, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Эдмонтон» получит Экхольма и драфт-пик шестого раунда 2023 года от «Нэшвилл». Взамен «Нэшвилл» получит от «Ойлерз» защитника Тайсона Бэрри, молодого нападающего Райда Шефера, ныне выступающего в «Сиэтл Тандербёрдс», а также два драфт-пика 2023 года — первый и четвёртый.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Экхольм принял участие в 57 встречах, набрав в них 18 (5+13) очков при 24 минутах штрафа.

Тайсон Бэрри в составе «Эдмонтона» сыграл в 61 игре, набрав 43 (10+33) очка при 26 минутах штрафа.

Шефер в составе «Сиэтл Тандербёрдс» в нынешнем сезоне WHL набрал 47 (23+24) очков в 44 встречах.