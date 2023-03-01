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Голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Флориду»

Голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Флориду»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:1.

На седьмой минуте счёт голам открыл Эрик Стаал. Джош Махура и Ник Казинс стали авторами голевых передач. На 16-й минуте Антон Лунделль удвоил преимущество гостей. Мэттью Ткачук и Марк Стаал ассистировали ему. На 18-й минуте забил и Ээту Луостаринен.

На 32-й минуте Брейден Пойнт отыграл один гол после пасов российского нападающего Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. Энтони Дюклер на последней минуте игры установил итоговый счёт.

Сергей Бобровский совершил 29 сейвов. У Андрея Василевского – 36 отражённых бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Стаал (Махура, Казинс) – 06:19 (5x5)   0:2 Лунделль (Ткачук, Стаал) – 15:56 (5x5)   0:3 Луостаринен – 17:37 (5x5)   1:3 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 31:39 (5x4)   1:4 Дюклер (Стаал, Казинс) – 59:55 (en)
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