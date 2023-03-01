Голевой пас Никиты Кучерова не помог «Тампе» переиграть «Флориду»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 4:1.

На седьмой минуте счёт голам открыл Эрик Стаал. Джош Махура и Ник Казинс стали авторами голевых передач. На 16-й минуте Антон Лунделль удвоил преимущество гостей. Мэттью Ткачук и Марк Стаал ассистировали ему. На 18-й минуте забил и Ээту Луостаринен.

На 32-й минуте Брейден Пойнт отыграл один гол после пасов российского нападающего Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса. Энтони Дюклер на последней минуте игры установил итоговый счёт.

Сергей Бобровский совершил 29 сейвов. У Андрея Василевского – 36 отражённых бросков.