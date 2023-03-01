«Питтсбург» переиграл «Нэшвилл», совершив камбэк в третьем периоде
Поделиться
В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В первых двух периодах голов забито не было. Но на 48-й минуте Марк Янковски открыл счёт в матче.
Затем на 52-й минуте Сидни Кросби после передач Брока Макгинна и Рикарда Ракелля сравнял счёт. На 59-й минуте Джейсон Цукер вывел гостей вперёд. А на последней минуте игры Брайан Раст установил итоговый счёт на табло. Джейк Гюнцель и Брайан Дюмулен стали авторами голевых пасов.
Российский нападающий Евгений Малкин в этой игре очков не набрал. Другой российский нападающий Яков Тренин заработал коэффициент полезности «-2».
Комментарии
- 1 марта 2023
-
07:21
-
06:57
-
06:49
-
06:41
-
06:34
-
05:55
-
05:46
-
01:58
-
01:22
-
01:15
-
00:05
-
00:03
- 28 февраля 2023
-
23:51
-
23:24
-
23:12
-
22:57
-
22:44
-
22:37
-
22:19
-
22:09
-
22:01
-
21:51
-
21:32
-
21:09
-
21:02
-
20:54
-
20:40
-
20:26
-
20:07
-
19:42
-
19:29
-
19:14
-
18:58
-
18:47
-
18:38
Партнерский контент