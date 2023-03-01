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«Питтсбург» переиграл «Нэшвилл», совершив камбэк в третьем периоде

«Питтсбург» переиграл «Нэшвилл», совершив камбэк в третьем периоде
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В первых двух периодах голов забито не было. Но на 48-й минуте Марк Янковски открыл счёт в матче.

Затем на 52-й минуте Сидни Кросби после передач Брока Макгинна и Рикарда Ракелля сравнял счёт. На 59-й минуте Джейсон Цукер вывел гостей вперёд. А на последней минуте игры Брайан Раст установил итоговый счёт на табло. Джейк Гюнцель и Брайан Дюмулен стали авторами голевых пасов.

Российский нападающий Евгений Малкин в этой игре очков не набрал. Другой российский нападающий Яков Тренин заработал коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Янковски – 47:01 (5x5)   1:1 Кросби (Макгинн, Ракелль) – 51:00 (5x5)   1:2 Цукер – 58:21 (5x5)   1:3 Раст (Гюнцель, Дюмулен) – 59:53 (en)
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