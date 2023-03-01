«Питтсбург» переиграл «Нэшвилл», совершив камбэк в третьем периоде

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В первых двух периодах голов забито не было. Но на 48-й минуте Марк Янковски открыл счёт в матче.

Затем на 52-й минуте Сидни Кросби после передач Брока Макгинна и Рикарда Ракелля сравнял счёт. На 59-й минуте Джейсон Цукер вывел гостей вперёд. А на последней минуте игры Брайан Раст установил итоговый счёт на табло. Джейк Гюнцель и Брайан Дюмулен стали авторами голевых пасов.

Российский нападающий Евгений Малкин в этой игре очков не набрал. Другой российский нападающий Яков Тренин заработал коэффициент полезности «-2».