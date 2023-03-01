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Два очка Павла Бучневича не помогли «Сент-Луису» одолеть «Сиэтл»

Два очка Павла Бучневича не помогли «Сент-Луису» одолеть «Сиэтл»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На 10-й минуте Морган Гики открыл счёт. Больше голов в первом периоде не было.

На 26-й минуте Роберт Томас с передачи российского нападающего Павла Бучневича сравнял счёт. Спустя минуту Джаред Макканн вновь вывел гостей вперёд. Но на 30-й минуте сравнял Брэндон Саад. И вновь радость хозяев продлилась недолго. Гики оформил дубль на 34-й минуте.

На 50-й минуте за гостей ещё забил и Джейми Олексяк. На 55-й минуте голом ответил Бучневич. А итоговый счёт на табло установил Брэндон Танев на последней минуте игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Гики (Спронг, Ларссон) – 09:30 (5x5)   1:1 Томас (Бучневич) – 25:11 (4x5)   1:2 Макканн (Данн, Толванен) – 26:57 (5x5)   2:2 Саад (Ледди, Фолк) – 29:03 (5x5)   2:3 Гики (Спронг, Шульц) – 33:32 (5x5)   2:4 Олексяк (Донато, Толванен) – 49:46 (5x5)   3:4 Бучневич (Томас) – 54:29 (5x5)   3:5 Танев (Толванен, Гурд) – 59:53 (en)
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