Два очка Павла Бучневича не помогли «Сент-Луису» одолеть «Сиэтл»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На 10-й минуте Морган Гики открыл счёт. Больше голов в первом периоде не было.

На 26-й минуте Роберт Томас с передачи российского нападающего Павла Бучневича сравнял счёт. Спустя минуту Джаред Макканн вновь вывел гостей вперёд. Но на 30-й минуте сравнял Брэндон Саад. И вновь радость хозяев продлилась недолго. Гики оформил дубль на 34-й минуте.

На 50-й минуте за гостей ещё забил и Джейми Олексяк. На 55-й минуте голом ответил Бучневич. А итоговый счёт на табло установил Брэндон Танев на последней минуте игры.