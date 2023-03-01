«Бостон» сравнял счёт после силового приёма Задорова, выключившего из игры одноклубника

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл эффектный силовой приём в матче с «Бостоном» (3:4 ОТ). Однако, к несчастью россиянина, этим силовым, помимо соперника, он выключил из игрового эпизода своего партнёра по команде.

Задоров решил жёстко встретить на своей синей линии нападающего «Бостона» Джейка Дебраска. Россиянин вместе с соперником завалил на лёд партнёра по команде и позволил защитнику «Бостона» Дмитрию Орлову пройти к воротам и отдать точный пас на Павла Заху, который сравнял счёт в конце третьего периода. Этот гол позволил гостям перевести игру в овертайм, где «Бостон» вырвал победу за пять секунд до его окончания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в начале матча Задоров провёл силовой приём на звезде «Бостона» Брэде Маршане, после чего провёл драку с Трентом Фредериком.