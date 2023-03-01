Задоров исполнил силовой приём на Маршане, а потом подрался с Фредериком

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В одном из эпизодов игры российский защитник Никита Задоров исполнил мощнейший силовой приём на канадском форварде Брэде Маршане. Тот упал за бортик. Затем россиянин ввязался в драку с американским нападающим Трентом Фредериком.

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Задоров заработал коэффициент полезности «0».

До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 546 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков при коэффициенте полезности «+13» и 549 минутах штрафного времени.