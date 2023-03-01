Задоров исполнил силовой приём на Маршане, а потом подрался с Фредериком

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.
В одном из эпизодов игры российский защитник Никита Задоров исполнил мощнейший силовой приём на канадском форварде Брэде Маршане. Тот упал за бортик. Затем россиянин ввязался в драку с американским нападающим Трентом Фредериком.
Задоров заработал коэффициент полезности «0».
До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 546 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков при коэффициенте полезности «+13» и 549 минутах штрафного времени.
- 1 марта 2023
-
09:04
-
08:48
-
08:36
-
08:16
-
08:04
-
07:59
-
07:57
-
07:47
-
07:33
-
07:21
-
06:57
-
06:49
-
06:41
-
06:34
-
05:55
-
05:46
-
01:58
-
01:22
-
01:15
-
00:05
-
00:03
- 28 февраля 2023
-
23:51
-
23:24
-
23:12
-
22:57
-
22:44
-
22:37
-
22:19
-
22:09
-
22:01
-
21:51
-
21:32
-
21:09
-
21:02
-
20:54