Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Задоров исполнил силовой приём на Маршане, а потом подрался с Фредериком

Задоров исполнил силовой приём на Маршане, а потом подрался с Фредериком
Аудио-версия:
Комментарии

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 в овертайме.

В одном из эпизодов игры российский защитник Никита Задоров исполнил мощнейший силовой приём на канадском форварде Брэде Маршане. Тот упал за бортик. Затем россиянин ввязался в драку с американским нападающим Трентом Фредериком.

ВИДЕО

Задоров заработал коэффициент полезности «0».

До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 546 матчей, в которых набрал 118 (35+83) очков при коэффициенте полезности «+13» и 549 минутах штрафного времени.

«Надеюсь, парень отдышится». Русский здоровяк Задоров могучим хитом вырубил канадца в НХЛ «Надеюсь, парень отдышится». Русский здоровяк Задоров могучим хитом вырубил канадца в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023