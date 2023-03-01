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Смит, обменянный в «Вашингтон» на Орлова, ответил на вопрос, может ли покинуть команду

Смит, обменянный в «Вашингтон» на Орлова, ответил на вопрос, может ли покинуть команду
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Крэйг Смит ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб перед дедлайном Национальной хоккейной лиги. Форвард стал игроком «столичных» после крупного обмена с «Бостон Брюинз». В сделке приняли участие российский защитник Дмитрий Орлов и американский нападающий Гарнет Хэтэуэй.

«Могу ли я помочь претенденту на Кубок? Что ж, я не знаю (пожимает плечами). Возможно, это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Это был один из вопросов, которые я задавал себе. Я позволю уладиться всему, что может уладиться. Я здесь всего пару дней. Я просто пытаюсь подготовиться к завтрашнему дню», — приводит слова Смита The Athletic.

Отметим, что 33-летний форвард в нынешнем сезоне провёл 43 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.

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