«Мурашки по коже». Новичок «Вашингтона» прокомментировал обмен из клуба-лидера НХЛ

Нападающий Крэйг Смит поделился мыслями об обмене из «Бостон Брюинз» в «Вашингтон Кэпиталз».

«Это всегда сидит в твоей голове. Это часть игры. Такое случается. Когда тебя обменивают, ты принимаешь всё это. Многое происходит, но в то же время тебе просто нужно контролировать то, что ты можешь контролировать.

У нас 10-дневная гостевая серия. Первые пару дней ты вряд ли можешь хорошо спать, особенно в поездках, дела в которых тоже не складываются. Это была утомительная пара дней. Но, просто проходя через всё это, ты всегда ожидаешь, что что-то может произойти примерно в это время сезона. Мурашки идут по коже.

Обмен, по сути, похож на езду на велосипеде. Тебе просто нужно прийти в себя и настроиться на правильный лад. Я хочу проявить себя именно в этой команде и выяснить, для какой роли я лучше всего подхожу. Движемся постепенно, чувак. Я буквально только приехал сюда», — приводит слова Смита The Athletic.